“Слуга народа” будет просить Зеленского идти на второй президентский срок

13.03.2021, 17:00, Новости дня

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Члены партии “Слуга народа” намерены призывать президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом 12 марта заявил лидер парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит – это уже его личное решение”, – сказал Арахамия.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский решит баллотироваться еще раз. “Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в интервью изданию “ГОРДОН”.

Согласно результатам опроса, который в начале марта 2021 года провела Социологическая группа “Рейтинг”, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующего главу государства поддержали бы 22,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. На втором месте лидер “Европейской солидарности”, пятый президент Украины Петр Порошенко – за него готовы отдать голоса 14,6% опрошенных.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.

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