 

В Казахстане разбился военный самолет, есть погибшие

13.03.2021, 17:00, Новости дня
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В Казахстане 13 марта упал военный самолет Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

Самолет сообщением Нур-Султан – Алматы пропал с радаров в 17.22 по местному времени (13.22 по Киеву) и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

“По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в городскую клиническую больницу №4 города Алматы”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила в Facebook, что самолет пропал с радаров, когда заходил на посадку.

“По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы”, – отметили в аэропорту.

https://www.facebook.com/alaportofficial/posts/2740705559528795

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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