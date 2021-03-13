В Казахстане разбился военный самолет, есть погибшие
13.03.2021, 17:00,
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В Казахстане 13 марта упал военный самолет Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.
Самолет сообщением Нур-Султан – Алматы пропал с радаров в 17.22 по местному времени (13.22 по Киеву) и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.
“По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в городскую клиническую больницу №4 города Алматы”, – говорится в сообщении.
Пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила в Facebook, что самолет пропал с радаров, когда заходил на посадку.
“По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы”, – отметили в аэропорту.
https://www.facebook.com/alaportofficial/posts/2740705559528795
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