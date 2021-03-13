Партия “Слуга народа” создала политсовет и изменила устав

13.03.2021, 17:00, Новости дня

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Политическая партия “Слуга народа” на съезде 13 марта утвердила новую редакцию устава партии и создала в своей структуре политический совет, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно решению съезда, политсовет парии “Слуга народа” будет насчитывать 73 члена.

В состав политсовета вошли, в частности:

нардепы: Давид Арахамия, Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко (взял самоотвод), Руслан Стефанчук,

члены Кабмина: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Всего на съезде партии избрали 64 человека, остальных девять членов выберут позже. Финальный состав политсовета будет до 16 апреля.

На сайте партии отмечается, что политсовет будет разрабатывать тактику и стратегию политсилы, принимать решение о вступлении в политических союзов – в частности, контактов с европейскими партиями.

13 марта состоялся съезд партии “Слуга народа”. На нем, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что партия постепенно очищается от случайных людей и засланных казачков.

Предыдущий съезд “Слуга народа” проводила 11 февраля. Тогда партия выдвинула кандидатов в нардепы на довыборы в Верховную Раду в 87-м и 50-м одномандатных округах.

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