 

Партия “Слуга народа” создала политсовет и изменила устав

13.03.2021, 17:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политическая партия “Слуга народа” на съезде 13 марта утвердила новую редакцию устава партии и создала в своей структуре политический совет, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно решению съезда, политсовет парии “Слуга народа” будет насчитывать 73 члена.

В состав политсовета вошли, в частности:

нардепы: Давид Арахамия, Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко (взял самоотвод), Руслан Стефанчук,
члены Кабмина: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Всего на съезде партии избрали 64 человека, остальных девять членов выберут позже. Финальный состав политсовета будет до 16 апреля.

На сайте партии отмечается, что политсовет будет разрабатывать тактику и стратегию политсилы, принимать решение о вступлении в политических союзов – в частности, контактов с европейскими партиями.

13 марта состоялся съезд партии “Слуга народа”. На нем, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что партия постепенно очищается от случайных людей и засланных казачков.

Предыдущий съезд “Слуга народа” проводила 11 февраля. Тогда партия выдвинула кандидатов в нардепы на довыборы в Верховную Раду в 87-м и 50-м одномандатных округах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Неизвестные в медицинских масках ограбили магазин в Чертаново

08.11 / “Сферу изнасиловали вдоль и поперек”. Рестораторы выйдут на всеукраинскую акцию протеста против карантина

03.03 / Сенат США утвердил главу Совета экономических консультантов при Белом доме

19.08 / Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

10.09 / Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира

25.02 / Владельца сети «Корчма Тарас Бульба» заочно арестовали

09.09 / В РФ рекордно сократилось число используемых банковских карт

08.10 / Власти Москвы назвали способ избежать ужесточения ограничений

07.01 / В Минздраве заявили, что инкубационный период COVID-19 сократился

14.12 / Джонсон – климатический кризис гораздо разрушительнее коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска