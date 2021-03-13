“Воевать нужно на их территории”. Климкин объяснил, как Украина может бороться с РФ за возвращение Крыма

13.03.2021, 17:00, Новости дня

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Украине может активнее бороться за возвращение оккупированного Россией Крыма. Такое мнение выразил 13 марта в эфире телеканала “Украина 24” бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Сейчас в России падает поддержка оккупации Крыма, и вот сейчас бы начинать готовиться заходить в российские сети… Воевать нужно на их территории. Смотрите, как российская молодежь выходит за [оппозиционера Алексея] Навального. Вот сейчас бы зайти в TikTok, “ВКонтакте”, и пояснить, что экономические проблемы России связаны с оккупацией Крыма”, – сказал дипломат.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, а затем и начала военных действий на Донбассе, против России введены международные санкции, которые периодически продлеваются.

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