 

“Воевать нужно на их территории”. Климкин объяснил, как Украина может бороться с РФ за возвращение Крыма

13.03.2021, 17:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украине может активнее бороться за возвращение оккупированного Россией Крыма. Такое мнение выразил 13 марта в эфире телеканала “Украина 24” бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Сейчас в России падает поддержка оккупации Крыма, и вот сейчас бы начинать готовиться заходить в российские сети… Воевать нужно на их территории. Смотрите, как российская молодежь выходит за [оппозиционера Алексея] Навального. Вот сейчас бы зайти в TikTok, “ВКонтакте”, и пояснить, что экономические проблемы России связаны с оккупацией Крыма”, – сказал дипломат.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, а затем и начала военных действий на Донбассе, против России введены международные санкции, которые периодически продлеваются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / В мире: Армяне ищут в тылу Азербайджана «пятую колонну»

20.02 / Мнения: Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

22.02 / США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции

03.08 / Мировые рынки начали новую неделю смешанной динамикой

03.12 / Ракета «Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовала с Плесецка

06.12 / Маневры трубоукладчиков «Северного потока – 2» получили объяснение

21.12 / Россия планирует построить в Севастополе радиолокационную станцию – Шойгу

27.12 / В Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали

06.09 / Глава МИД Германии впервые упомянул “Северный поток – 2” в связи с отравлением Навального

16.10 / Узелков в Виннице угощал избирателей кашей. Полиция открыла уголовное производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска