 

Хакеры научились похищать личные конфиденциальные данные владельцев секс-игрушек

13.03.2021, 16:56, Разное
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Интернет-мошенничество развивается с такой же скоростью, как и высокие технологии и сетевые ресурсы. Как оказалось, хакеры могут похитить личные данные и любую конфиденциальную информацию у владельцев секс-игрушек.
Среди интернет-преступлений высокий процент занимают похищения конфиденциальных и личных данных. Кроме банковской информации и подобных ведомостей, в этом списке есть и кража контента, которым пользователи всемирной паутинные не хотели бы делиться с кем-либо. Особенно стоит опасаться хакеров людям, пользующимся разнообразными гаджетами из секс-шопов. Интимные игрушки сейчас не менее технологически продвинутые, чем другие электронные девайсы. Именно в этом и состоит риск их использования.

Так, злоумышленники могут сломать доступ к таким устройствам, ведь они через Bluetooth-модуль легко подключаются к интернету. Тем более, что ряд моделей таких игрушек имеют в перечне своего функционала наряду с обменом сообщениями и опцию проведения конференций онлайн. Если в обрабатываемой устройством информации содержится слишком интимная информация, подобная ситуация является прямым путем для шантажа. Если фото или видео пользователя секс-приборами попадет к преступникам, с него могут требовать немалые средства за их неразглашение.

Также стоит учитывать, что неправильная эксплуатация игрушек может нанести вред здоровью. Например, если аппарат перегрелся, он способен даже в ряде случаев нанести ожоги. Плюс ко всему, преступник может теоретически подключиться к такому устройству прямо во время его использования. В таком случае, как пишет «Инфореактор», хакер может контролировать интимный гаджет и целенаправленно привести к травмированию его владельца.

Источник: inforeactor.ru



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