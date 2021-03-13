Названы российские звезды, которым возраст не мешает носить откровенные наряды

13.03.2021, 16:56, Разное

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Многие российские актрисы, певицы и прочие представители шоу-бизнеса даже с возрастом не изменяют своему стилю. СМИ назвали звезд, которым никакой возраст не мешает носить откровенные и смелые наряды.

Так, совсем недавно на дне рождения Анастасии Ивлеевой продемонстрировала яркий образ Алла Пугачева. В свои 71 год она не побоялась предстать перед публикой в полупрозрачной юбке поверх откровенных мини-шорт. Дополняла образ симпатичная шляпка, украшенная перьями. Выбранный образ оказался настолько удачным, что по признанию интернет-пользователей, они могли бы спутать Примадонну с ее дочерью, Кристиной Орбакайте.

Лолите Милявской в этом году исполнится 58 лет, однако она не устает эпатировать своих поклонников, появляясь в самых немыслимых нарядах. Так, она нередко надевает сексуальные боди и купальники, платья с глубокими вырезами и необычные костюмы. При этом она не скрывает даже недостатков своей фигуры, откровенно говоря о полноте и набранных килограммах.

68-летнюю Ирину Аллегрову называют «Императрицей» российской сцены, и этот титул она старается оправдать всеми силами. На одной из последних «Песен года» певица примерила платье с глубоким декольте на груди, отказавшись при этом от белья. С ее слов, она хотела подчеркнуть свои формы, а не скрывать их. Поэтому и решилась на такой шаг. Также исполнительница отрицает наличие пластических операций, утверждая. Что хорошо выглядеть ей помогают ежедневные процедуры по уходу за кожей лица. Если же у нее появляются морщинки, она их попросту «любит» и не сильно переживает по этому поводу.



Не отстает от подруг по шоу-бизнесу и Любовь Успенская, она не раз говорила, что легко может меняться одеждой с дочерью. У 67-летней королевы русского шансона в Instagram можно найти массу фотографий в молодежных образах. Принцип певицы – быть сексуальной независимо от возраста. В этом ей помогает и активный образ жизни, и услуги специалистов, в том числе, пластических хирургов. На них Успенская, по оценкам доктора Тимура Нагаева, потратила не менее пяти миллионов рублей.

Источник: inforeactor.ru