Баста объяснил поведение и тактику Светланы Лободы на детском «Голосе»

13.03.2021, 16:56, Разное

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Рэпер Баста пояснил подробности закулисья детского талант-шоу «Голос». Артист объяснил тактику и поведение своей коллеги Светланы Лободы.

Песенное шоу «Голос. Дети» выходит, как и его взрослая версия, на «Первом канале». Нередко решения судей программы вызывают споры не только у зрителей, но и в артистической среде. Так, критике подвергалась украинская певица Светлана Лобода. Рэпер, продюсер и YouTube-ведущий Василий Вакуленко, более известный как Баста, решился раскрыть некоторые секреты, о которых неведомо среднестатистическому поклоннику передачи. Многих удивляет тактика Лободы в судейских баталиях и при выборе репертуара для юных участников. Она вместе с Егором Кридом и Бастой заняла кресло наставника будущих звезд. К нетривиальным выводам рэпера и продюсера привело выступление юной Василисы Суюновой. Именно на ее примере тактика Светланы Лободы раскрылась наиболее ярко, уверен Вакуленко.

За то время, когда Суюнова пела, все судьи повернули свои кресла к ней почти одновременно. И лишь экс-участница «ВИА Гры» держала интригу до последнего момента. При этом после она наравне с другими судьями вступила в борьбу за право работать с Суюновой. В ход артистка пустила свои женские чары, присев на кресло к Басте. Однако такой шаг не понравился рэперу, он назвал данную тактику типичным примером «лободизма». В комментарии к выпуску шоу он возмутился тем, что Светлана Лобода вначале будто бы зовет к себе, а после, поняв неопределенность ситуации, готова отказаться от своей симпатии и придерживаться показного одиночества.

Стоит отметить, что девочка все же пошла в команду Басты, вызвав тем самым неоднозначную реакцию у Лободы. В своей реплике поп-дива заявила, что поскольку она находится на детской версии «Голоса», то не может быть «прямо ух какой». Пояснять, что именно она имела в виду, как пишет «Глобалмск», маститая артистка уточнять не стала.

Источник: globalmsk.ru