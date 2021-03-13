На Алтае девочка съела волка

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13.03.2021, 16:51, Разное
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Десятилетнюю девочку, обгладывающую кости на лесной поляне в Алтайском биосферном заповеднике, обнаружили инспекторы Рослесхоза.

Маша рассказала, что заблудилась в лесу по пути из Змеиногорска в деревню Каменка, куда она направлялась к бабушке по заданию матери. Пожилая женщина должна была накормить внучку, положить в корзинку продукты и алкоголь, а также передать с ней тысячу рублей.

Маша уже неоднократно проделывала маршрут раньше, но шла по местным направлениям, которые в регионе называют дорогами. Впервые она отправилась через лес и заблудилась. Пробыв два дня без еды и воды, девочка проголодалась. Тут её встретил волк. Девочка достала из кармана перочинный ножик и смертельно ранила животное. После этого она порезала волка на куски и развела костёр, на котором пожарила мясо.

Увидев поднимающийся дым, лесники выдвинулись к месту, чтобы оштрафовать нарушителя. Там они и встретили Машу, которая предложила им присоединиться к трапезе.

Девочка была доставлена в отделение полиции, где с ней провела беседу инспектор по делам несовершеннолетних Галина Ефремова.

– Мы не можем обвинять Машу в этом преступлении, поскольку она является несовершеннолетней. Кроме того, девочка из неблагополучной семьи. Отец сидит в тюрьме, а мать не работает и страдает алкоголизмом. Единственная польза от её родителей заключается в том, что папа в один из редких моментов своего пребывания на свободе научил девочку пользоваться перочинным ножиком, что спасло её от хищника. Мы передадим дело в опеку и будем добиваться лишения её матери родительских прав, – пояснила инспектор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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