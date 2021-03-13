Захарова прокомментировал слова принца Гарри о сговоре британских медиа

13.03.2021, 16:28, Новости дня

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сенсационными заявления британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри, заявив, о «сговоре» и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа.

«Прозвучали в общем-то вещи сенсационные … Здесь ключевое слово – договор. По большому счету, вот этот невидимый договор, о котором говорит герцог, это – сговор», – сообщила Захарова в эфире НТВ, комментируя высказывание принца Гарри о «невидимом договоре» между институтом монархии и британскими таблоидами, согласно которому, по словам принца, «если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше», передает РИА «Новости».

Также Захарова поставила под сомнение объективность медиа, которые заранее «распределяют роли». Так она прокомментировала заявление герцогини Сассекской о том, что «в британских таблоидах для каждого своя роль».

«Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор», – сообщила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл подтверждают, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет.

Напомним, в интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом. Также сообщалось, что Елизавета II намерена лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью.

Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии.