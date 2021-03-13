Латвийский журналист заявил о репрессиях и запугиваниях за инакомыслие

13.03.2021, 16:28, Новости дня

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Латвийский журналист Андрей Татарчук сообщил о репрессиях и запугиваниях времен КГБ за инакомыслие и свободу слова. Служба госбезопасности Латвии провела обыск у Татарчука в связи с сотрудничеством с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия.

Журналист выступил на конференции, организованной Русским союзом Латвии, которая посвящена преследованию семи журналистов, сотрудничающих с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия.

«Я говорил с сотрудниками СГБ, они говорили, что в РФ проводятся политические преследования. А я скажу, что разницы между временами КГБ и тем, что происходит сейчас (в Латвии), нет. Мы отчетливо видим политические репрессии в отношении инакомыслящих и свободы слова», – приводит РИА «Новости» слова Татарчука.

По его словам, у него нет статуса подозреваемого, и он продолжает сотрудничать с порталами Baltnews.lv и Sputnik, и может, этот статус еще появится. «Я не хочу делать это публичным, поскольку беспокоюсь о своих родителях. Но если этот статус появится, то я буду бороться всеми дозволенными способами. Нас, журналистов, просто пытаются запугать. С этим надо бороться, мы должны быть все вместе, но, к сожалению, Союз журналистов, наши русские коллеги (в Латвии), не говоря уже о латышских почти ничего не говорят об этом», – отметил Татарчук.

Ранее о травле, начавшейся в отношении работников российских СМИ в Латвии из-за якобы нарушения санкций Евросоюза, рассказала журналист Алла Березовская.

В прошлом году русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. В МИД сочли политику прибалтийских стран против журналистов попранием свободы СМИ и заявили, что РФ рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.