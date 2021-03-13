Пять стран ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID

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13.03.2021, 16:28, Новости дня
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Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров Евросоюза, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами ЕС, говорится в совместном письме этих государств.

По данным австрийской газеты Kurier, канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС «осуществляются не на равной основе», передает РИА «Новости».

«Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и усугублять огромное неравенство между государствами-членами к этому лету», – подчеркнули лидеры пяти стран.

Они также призвали, «как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (стран ЕС)».

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными.

В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус сообщил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.



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