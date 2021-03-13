 

В РФ начались продажи дешевых смартфонов Nokia

13.03.2021, 16:14, Новости дня
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Цена на смартфон Nokia 1.4, продажи которого уже стартовали на территории РФ, составляет менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в компании HMD Global, опубликовавшей технические характеристики гаджета.

Так, в смартфоне установлен экран с диагональю 6,5 дюйма, имеется основная камера с двумя модулями (2 и 8 Мп), а также селфи-камера на 5 Мп.

В основе конструкции процессор Snapdragon 215. Объем основной памяти составляет 64 Гб. При этом стоимость устройства будет 9990 руб. Если данный показатель вдвое меньше, то на ценнике покупатель увидит 7990 руб. Оперативная память предлагается в объеме 2 или 3 Гб. Это не много, но цена заставляет смириться со столь скромными показателями. Емкость аккумулятора в смартфоне – 4000 мАч.



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