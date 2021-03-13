Honor не получит сервисы Google

13.03.2021, 16:14, Новости дня

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Как оказалось, компания Honor, отколовшаяся недавно от крупнейшего китайского производителя электроники Huawei, не смогла договориться с Google об установке его фирменных сервисов на свои смартфоны.

По словам экспертов, разделение брендов проводилось именно для того, чтобы избежать американских санкций, наложенных на Huawei. Но похоже на то, что авантюра не удалась.

В последнее время Honor вел переговоры с американским разработчиком как независимая компания. По каким именно причинам, в предоставлении сервисов было отказано, пока неизвестно. Возможно, на бренде Honor еще рано ставить крест. Однако новый флагманский смартфон Honor View 40, вероятно, выйдет с «обрезанными» возможностями.