“Калька с фильма о Путине”. Лукашенко прокомментировал расследование о своем имуществе

13.03.2021, 16:10, Новости дня

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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко считает лживыми факты, представленные в фильме-расследовании “Лукашенко. Золотое дно”, где рассказывается о его имуществе. При этом сам фильм полностью он еще не смотрел, говорится на официальном сайте Лукашенко.

“Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет”, – прокомментировал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое.

“Самое страшное для меня – опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о [президенте России Владимире] Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?” – отметил он.

Фильм “Лукашенко. Золотое дно”, созданный авторами оппозиционного Telegram-канала NEXTA, был опубликован 8 марта. В нем среди прочего рассказывалось об автопарке Лукашенко, который оценили в €4 млн. Также авторы упомянули, что Лукашенко пользуется именными золотыми ручками итальянской фирмы Montegrappa стоимостью от €2 тыс. до €4 тыс.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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