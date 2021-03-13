Европейская бизнес-ассоциация отметила существенные улучшения в работе “Укрзалізниці” – доставка грузов ускорилась более чем в два раза

13.03.2021, 16:10, Новости дня

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В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что бизнес-сообщество отмечает в последнее время существенные улучшения в работе “Укрзалізниці”. Речь идет в том числе о сокращении сроков доставки грузов более чем в два раза по сравнению с 2019 годом, а также о росте показателя скорости движения, кроме того, достигнут рекордный с 2015 года показатель оборота полувагонов. Об этом сказано в заявлении ЕВА от 11 марта на сайте ассоциации.

“Как отмечают участники рынка железнодорожных перевозок, улучшение операционных показателей в 2020 году привело к уменьшению количества брошенных вагонов на сети “Укрзалізниці” с более чем 10 тыс. единиц в 2019 году до нескольких сотен в конце 2020 года. Бизнес также приветствует инициативу нового правления по закупке электроэнергии напрямую у производителя “Энергоатома”. По предварительным расчетам, это позволит сэкономить 4 млрд грн ежегодно”, – отмечают в ЕВА.

В ассоциации добавили, что все эти улучшения стали возможными в первую очередь благодаря работе “Укрзалізниці”, которая смогла обеспечить перевозку почти всех заявленных грузов.

“Исключительно положительно бизнес-сообщество оценивает начало долгожданной структурной реформы “Укрзалізниці”, а именно отделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra. Комитет по логистике ассоциации отмечает, что рынок железнодорожных перевозок нуждается в реформировании, чтобы повысить эффективность функционирования железнодорожного транспорта, способствовать привлечению инвестиций в развитие железнодорожного транспорта всех форм собственности и создать доступ к перевозкам частными локомотивами. Кроме того, имплементация ряда директив по реформированию транспортного сектора входит в обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС”, – отметила менеджер комитета по логистике ассоциации Дарья Сичкарь.

В ЕВА выразили поддержку всем начатым реформам “Укрзалізниці”, акцентировали внимание на чрезвычайной важности их продолжения и отметили, что бизнес-сообщество надеется на их быструю реализацию.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

11 марта в отставку с должности директора АО “Укрзалізниця” по логистике и коммерческой работе подал Иракли Эзугбая. Он заявил, что уходит в связи с давлением на компанию и с тем, что реформы в ней тормозят.

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