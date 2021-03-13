 

Глава “Слуги народа” объяснил, почему не может исключить Дубинского из партии

13.03.2021, 16:10, Новости дня
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Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко не имеет сформированных претензий к народному депутату Александру Дубинскому. Об этом он заявил в комментарии журналистам во время съезда партии, сообщает “Укринформ”.

“У меня нет претензий [к Дубинскому]. Во фракции к нему были претензии, мы их высказали, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии. Потому что есть низовые организации, принцип субсидиальности, по которому живет вся Европа и весь мир. Те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне”, – отметил депутат.

Корниенко также добавил, что часть его сопартийцев не поддерживают исключение Дубинского из партии.

“Я не могу хотеть кого-то исключить, если этого не хотят мои партийцы, у нас же не 1930 год и не 1933-й. Мы проводим определенную дискуссию с партийцами не только по Александру, но и по многим другим людях”, – сказал Корниенко.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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