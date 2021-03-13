 

Россия должна обеспечить доступ ООН и ОБСЕ к оккупированному Крыму – постпред США при ООН

13.03.2021, 16:10, Новости дня
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ООН и ОБСЕ должны получить доступ к оккупированному Крыму. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания “по формуле Аррии” по ситуации в Крыму 12 марта, сообщает сайт представительства США.

Она заявила, что, как говорил президент США Джо Байден, вторжением на территорию Украины Россия нарушила не только суверенитет и территориальную целостность Украины, но и международное право.

“Россия хочет, чтобы мы поверили, что ее вторжение в Крым было оправданным и спровоцированным. Но нас не обмануть. Вот правда: после того, как протесты положили конец коррумпированному режиму [Виктора] Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение проложить путь к демократическим реформам. В феврале 2014 года российские “зеленые человечки”, вооруженные российским оружием, захватили Крым. В марте российские агитаторы захватывали здания и разжигали кровавый конфликт на Донбассе, унесший на сегодняшний день более 13 тыс. жизней. Так началась кампания России по подрыву и дестабилизации Украины”, – заявила Томас-Гринфилд.

Дипломат также подчеркнула, что российская агрессия на Донбассе не является “внутренним конфликтом”.

“Россия финансирует, вооружает, обучает, руководит и сражается вместе со своими марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За вторжением в Крым последовала серия убийств и исчезновений не менее десятка противников оккупации. Эти действия остаются нерешенными, и их необходимо расследовать. И мы призываем Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает”, – заявила она.

Постпред отметила, что оккупанты проволят политику репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму.

“Мы уже знаем, что Россия скажет в ответ на эти истины. Он обвинит Киев в многочисленных злоупотреблениях в отношении населения и заявит, что ОБСЕ не подтвердила присутствие ее вооруженных сил на востоке Украины. Но Россия отказывается позволить наблюдателям ОБСЕ и ООН получить доступ к оккупированному Крыму. Он создает препятствия и преследует группы наблюдателей ОБСЕ в Донецке и Луганске, чтобы продолжать распространять свою ложную версию. Если Россия хочет, чтобы международное сообщество поверило ее рассказам, и действительно обеспокоена благополучием людей, живущих в Крыму и на Донбассе, она должна предоставить гуманитарным работникам и посланникам ОБСЕ и ООН немедленный доступ в эти районы”, – заявила дипломат.

Томас-Гринфилд добавила, что США приветствуют инициативу Украины создать Крымскую платформу.

“Пора положить конец российской оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на востоке Украины. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Украиной, нашими союзниками, нашими партнерами именно для этого”, – сказала она.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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