CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах

13.03.2021, 16:06, Разное

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Спортсмены из РФ не смогут быть представлены песней «Катюша». Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив просьбу об ее использовании вместо гимна страны на Олимпийских играх.

Спортсмены из России, как известно, не смогут участвовать от своей страны в Олимпиаде 2021 года, которая пройдет в Токио летом. Также не будет представителей РФ и на следующей, зимней Олимпиаде в Пекине. Однако им разрешено участие без представления атрибутики своего государства, как независимым спортсменам.

Всё же до последнего времени у участников от РФ оставались надежды на получение разрешения включить вместо официального гимна страны хотя бы известную песню «Катюша». Соответствующий запрос был подан руководству Спортивного арбитражного суда (CAS), рассматривающему подобные спорные моменты. Однако сейчас стало известно о том, что ведомство отклонило предложение России.

Официально сотрудники суда заявили, что шлягер «Катюша» ассоциируется именно с Россией и ее культурой. Именно привязки к стране в участии россиян в Олимпиаде CAS хочет избежать. Поэтому выступления олимпийцев с гражданством РФ не должно, по их мнению, никоим образом указывать на происхождение.

Стоит отметить, ранее РФ получила запрет на использование национальных атрибутов в крупных международных спортивных соревнованиях. Причиной тому стали расследования WADA, Всемирного антидопингового агентства, эксперты которого утверждали, что спортсмены от РФ употребляли запрещенные в спорте вещества. Ограничения введены в 2020 году и закончатся в следующем. Однако в Китае россияне все еще будут вынуждены выступать под нейтральным флагом и без гимна.