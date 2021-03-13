Stern: Из-за истребителей F-35 США рискуют потерять господство в воздухе

13.03.2021, 16:06, Разное

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Лидерство Военно-воздушных сил США в воздухе может закончиться, причем причиной потери господства станет один из главных истребителей армии страны. Об этом сообщают немецкие обозреватели издания Stern в одной из последних публикаций.

Американские самолеты являются одними из самых прогрессивных в мире, что обеспечило ВВС США господство в воздушном пространстве. Однако одно из самых оснащенных и функциональных судов может поставить крест на мировом лидерстве Соединенных Штатов. Такую точку зрения высказал эксперт немецкого издания Stern Гернот Крампер. По его мнению, после Второй мировой войны Вашингтон смог добиться доминирования в сфере вооружений, но сейчас эта ситуация может измениться.

Акцент ВВС США на истребителях F-35 может оказаться роковой ошибкой для руководства Пентагона. Однако в то время как Соединенные Штаты делают ставку на самолеты пятого поколения, китайские конструкторы оборонных предприятий уже вовсю разрабатывают модели шестой генерации. Несмотря на отсутствие у F-35 серьезных проблем, они существенно устарели и не отвечают всем вызовам времени. Первый истребитель-невидимка в КНР J-20 впервые поднялся в небо в 2017 году – и его технологии впечатлили немецких обозревателей. Параметры следующих стеллсов будут еще более высокими, что увеличит разрыв с американским боевым воздушным флотом.

В то же время, кроме воздушной флотилии Китая, разработки улучшенных самолетов ведутся и в России, продолжает Крампер. В рамках программы «Следующего поколения воздушного доминирования» (NGAD) американские конструкторы создают два новых самолета, но им вряд ли удастся поспеть за МиГ-41, которые вскоре могут поступить на баланс ВВС РФ. Stern приводят в пример слова генерала Марка Д. Келли, который предупреждает Белый дом об опасности наращивания военных мощностей Китаем. Их стеллсы, в случае успешных разработок, уже вскоре смогут обходиться без пилота и летать с большей скоростью и повышенной маневренностью.

Источник: politros.com