 

Беспилотник «Гром» получит на вооружение высокоточные ракеты X-38

13.03.2021, 16:06, Разное
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Новейший российский беспилотник «Гром» станет одним из самых прогрессивных боевых самолетов. Для этого его оснастят управляемыми ракетами Х-38, относящимися к классу «воздух — поверхность».
Компания «Кронштадт» разработала новейшее беспилотное летательное устройство для нужд российского военно-воздушного флота. Самолет «Гром» будет не только функциональным в обычной эксплуатации, но и способным переносить управляемые ракеты Х-38. Последние принадлежат к категории «воздух — поверхность» и существенно улучшат обороноспособность России.

Источники в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщают, что этот снаряд состоит из нескольких модулей и содержит боевые самонаводящиеся боеголовки. Она способна достигать в полете 70 километров со скоростью 2 Маха. Коме того, она содержит сразу несколько типов частей, включая проникающие и осколочно-фугасные.

Перспективный скоростной ударный беспилотник «Гром» обладает ударными возможностями за счет наличия сразу четырех точек для функциональной подвески. Первая пара расположена под консолями крыльев, вторая – внутри фюзеляжа.

Кроме того, по данным «Политэксперта», дрон оборудуют большим комплектом вооружений, в том числе авиабомбами КАБ-250 и КАБ-500 и новой разработкой, авиационной управляемой ракетой «Изделие 85».



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