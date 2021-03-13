Мнение: России запретили «Катюшу»

13.03.2021, 15:58, Разное

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Петь «Катюшу», конечно, никто не может запретить. Но вот исполнять «Катюшу» вместо национального гимна во время Олимпийских игр в Токио, увы, не получится. Так решил Международный спортивный арбитраж (CAS), отклонив запрос России.

«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с «Катюшей», — заявили в суде.

Спортивный арбитражный суд добавил, что решать, какой гимн использовать российской команде на играх, будет Международный олимпийский комитет, а не Россия.

Еще 19 февраля стало известно, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а эмблемой сборной станет логотип ОКР на белом фоне и без подписи.

Тогда же была озвучена идея, что бы вместо гимна России на Олимпиаде звучала «Катюша».

Но, увы, CAS решил, что официально «Катюша» не может заменить гимн России….

Иллюстрация отсюда

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