 

Мнение: России запретили «Катюшу»

13.03.2021, 15:58, Разное
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Петь «Катюшу», конечно, никто не может запретить. Но вот исполнять «Катюшу» вместо национального гимна во время Олимпийских игр в Токио, увы, не получится. Так решил Международный спортивный арбитраж (CAS), отклонив запрос России.

«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с «Катюшей», — заявили в суде.

Спортивный арбитражный суд добавил, что решать, какой гимн использовать российской команде на играх, будет Международный олимпийский комитет, а не Россия.

Еще 19 февраля стало известно, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а эмблемой сборной станет логотип ОКР на белом фоне и без подписи.

Тогда же была озвучена идея, что бы вместо гимна России на Олимпиаде звучала «Катюша».

Но, увы,  CAS решил, что официально «Катюша» не может заменить гимн России….

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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