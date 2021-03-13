Джей Ло: свободна, но только кому она нужна? – Личное мнение

13.03.2021, 15:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

51-летняя Дженнифер Лопес объявила о разрыве помолвки с 45-летним бейсболистом Родригесом.

Причина? 30-летняя звезда реалити Мэдисон Лекрой:



Фото: Соцсети

Коллега Мэдисон по шоу рассказала журналистам, что Родригес постоянно названивает девушке, и они очень мило общаются.

«Я никогда не прикасалась к нему», — объявила на всякий случай Лекрой.

Как уверяют в окружении Лопес, проблемы у бейсболиста и певицы назрели давно, а молодая блондинка стала последней каплей.

Он чо — дурак, возмущаются фанатки Джей Ло теперь, сравнивая её с этой Мэдисон.

И действительно, у Дженнифер — деньги, талант, известность. Да и выглядит она для своих 50+ просто прекрасно. Чего ещё нужно-то 45-летнему мужику?

На самом деле, известно чего — 30-летняя всегда лучше 50-летней в глазах мужика. Несмотря даже на задницу мировой звезды, общие интересы и близкий менталитет.

Глупо ли променять Джей Ло на какую-то там Мэдисон, умно ли, правильно или неправильно — можно, конечно, почесать языками об этом. Важно другое — так есть. Старое тело, каким бы оно ни было, никогда не выиграет в постели у тела, которое на 20 лет младше, и это — факт, который необходимо принять всем озабоченным курам.

А то посмотришь на них — 50 уж стукнуло, а они всё девочек изображают. То от суррогатов рожают, чтобы мужа удержать, то голые фотки в соцсети молодых девок пилят. Смотрите, мол, какая я вся не толстая. Так и хочется им сказать — вобла тоже сухая, и если уж Джей Ло променяли на блондиночку, то от вас-то уж подавно гуляют.

Неправа, что ли?

—