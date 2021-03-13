Мнение: Королевская травля, самые умные британские дети и музыкальный расизм

13.03.2021, 15:46, Разное

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1. Британская королевская семья отреагировала на обвинения в расизме. Если ещё двадцать лет назад ответ на все претензии мог быть только один, — «идите в дупу», — то теперь корона вынуждена оправдываться, пытаться зажевать и заболтать ситуацию. При этом, полагаю, одних только оправданий в 2021 году будет категорически недостаточно, чтобы успокоить общественность. Квир-социалисты будут травить королевскую семью до победного конца:

https://anews.com/136487463-britanskaja-korolevskaja-semyja-prokommentirovala-skandal-vokrug-megan-markl.html

(Подпись британского плаката: «Социализм душит страну». На поясе надпись: «Процветание».)



2. Тем временем в британских школах для простолюдинов своя атмосфера:

https://9gag.com/gag/av58QBb

Впрочем, как пишут в комментариях на 9гаг, в этой передаче участвуют и белые дети. Просто в какой-то конкретной школе самыми достойными детьми оказались именно те, что показаны на видео.

3. Обвинения в расизме могут прилететь и с совершенно неожиданной стороны. В Германии радиоведущего затравили за то, что он посмел эмоционально раскритиковать звёзд корейского кей-попа:

https://t.me/vmarahovsky/1809

…баварскому радиоведущему предъявлено обвинение, грозящее в сегодняшней ФРГ совершенно неиллюзорной профессионально-гражданской казнью.

Что натворил Матиас Матучик, работающий на радио Bayern 3?

Он заявил, что группа BTS (живые боги, как я понимаю, мирового кей-попа) есть заразная болезнь.

– Эти маленькие ж*** хвастаются тем, что перепели Fix You ВИА Coldplay, это попросту кощунство, – сказал Матиас. – Да за такое вам бы уехать лет на 20 на каникулы в Северную Корею.

Далее он сравнил BTS с коронавирусом и выразил надежду, что «на них тоже найдётся вакцина».

Дичайшая волна хейта захлестнула мировые твиттеры и саму радиостанцию. Культисты BTS заявили под хештегами «Bayern3расисты» и «Bayern3извинись»: «Смотреть свысока и измываться над людьми из-за их происхождения – это расизм. Утверждать, что это просто мнение и позволять обижателям вести себя так – это тоже наследие расизма».

Матиаса требуют заткнуть навсегда. Радиостанция пока держится, бормоча «мы понимаем чувства фанатов, возможно, наш автор немного перегнул палку, но он просто выразил своё недовольство конкретным кавером».

Похоже, это новое золотое дно для музыкантов из Азии, Африки и Латинской Америки. Шаг первый: берём известную песню. Шаг второй: делаем из на неё плохой кавер. Шаг третий: критиков обвиняем в расизме. Как минимум, таким путём можно получить скандальную известность. А если повезёт, ещё и стрясти с критиков денежки через суд.