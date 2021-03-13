Мясников рассказал о поразившем 95% людей вирусе

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13.03.2021, 15:38, Новости дня
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Вирусом Эпштейна-Барр большинство заражается в детстве, он вызывает лимфомы, лейкозы, онкологию, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что инфекция поразила 95% людей.

Мясников  в эфире «Россия 1» сообщил, что проявляется инфекция в результате ослабления иммунитета из-за возраста. Вирус Эпштейна-Барр поразил 95% людей, считает доктор.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни – лимфомы, <…> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть, это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», – приводит слова Мясникова РИА «Новости».

Мясников подчеркнул, что зачастую вирус Эпштейна-Барр может не проявиться вовсе. Врач призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер и избежать опасных последствий инфекции. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.

Ранее Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.



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