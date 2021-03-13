Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов

13.03.2021, 15:38, Новости дня

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Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили в ходе встречи возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране ситуацию, вопросы преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения затронут вопрос проведения внеочередных выборов», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.