 

Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов

13.03.2021, 15:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили в ходе встречи возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране ситуацию, вопросы преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения затронут вопрос проведения внеочередных выборов», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Джавадов: У Зеленского хватило мужества для удара по интересам кума президента России, чего не скажешь о Порошенко

26.09 / Синоптики спрогнозировали увеличение теплого периода в РФ к концу столетия

12.03 / Мурашко рассказал об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса

01.09 / Минсоцполитики Украины разъяснило, как получить денежную компенсацию вместо беби-бокса

01.10 / Немцы считают, что Германия должна активнее отстаивать свои интересы перед США и Китаем

11.09 / Шведский премьер увязал разгул бандитизма с высоким уровнем миграции

17.11 / COVID-19 в Украине. Меньше всего тестированиями охвачена Днепропетровская область

19.02 / На акции “1+1”, которыми владеет жена Медведчука, наложили арест. Но канал будет работать – СНБО

24.12 / Степанов дал прогноз по распространению COVID-19 на новогодние праздники

06.09 / Историк оценил заявление Киева о том, что «украинцы дали РФ цивилизацию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска