Вакцинация «Спутником V» началась в Тунисе

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13.03.2021, 15:38, Новости дня
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Общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V» началась в Тунисе, в первую очередь привьют медиков, сообщил минздрав страны.

«Кампания по вакцинации началась с уколов вакцины «Спутник V» группе медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом», ­– приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным минздрава, в Тунисе зафиксированы более 240 тыс. случаев коронавируса, скончались 8 тыс. 329 человек.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе одобренных вакцин «Спутник V» стал единственной вакциной, прошедшей все стадии одобрения (Full approval granted), обогнав препараты производства Pfizer/BioNtech, Moderna и Jоhnson & Jоnhson. Кроме того, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.



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