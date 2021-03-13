Cостояние Мордашова и его семьи впервые достигло 30 млрд долларов

13.03.2021, 15:28, Разное

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Впервые в истории российского списка Forbes состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи достигло отметки в 30 млрд долларов на фоне подорожания акций компании. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time, который отслеживает изменения о состояниях миллиардеров в режиме реального времени.

Рост состояния Мордашова связан с подорожанием акций «Северстали» 12 марта до рекордных 1414 рублей на Московской бирже, отмечает РБК: стоимость активов миллиардера на фоне роста цены акций увеличилась на 1,15% (на 341 млн долларов). Мордашову принадлежит 77% акций «Северстали».

Скрин: Forbes Real Time

Бизнесмен Мордашов стал вторым российским бизнесменом, чье состояние оценивалось в сумму 30 млрд долларов. Ранее совладелец «Норникеля» Владимир Потанин стал первым россиянином в истории, обладающим таким большим состоянием. Причина — в росте котировок акций «Норникеля». Однако уже через два дня после этого события Мордашов обогнал Потанина с возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России. Как отмечает РБК, на снижение состояния владельца «Норникеля» повлияла остановка работы двух рудников из-за подтопления. Сейчас Потанин занимает второе место в рейтинге и, по данным Forbes, владеет состоянием в 28,3 млрд долларов. На третьем месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26,7 млрд долларов.

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