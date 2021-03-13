 

Компания Asus представила три игровых смартфона

13.03.2021, 15:24, Новости дня
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Пятую линейку флагманских смартфонов, относящихся к категории игровых, официально представили в компании Asus. Это устройства ROG Phone 5, одно из которых вышло под данной маркировкой, а два других с окончаниями Pro и Ultimate.

С самого начала внимание экспертов привлек несколько необычный дизайн смартфонов. По словам разработчиков, они пытались уйти от скучноватого внешнего вида, который оставался в предыдущей линейке.

На всех смартфонах установлены дисплеи Samsung AMOLED (6,78 дюйма), обеспечивающие частоту обновления картинки 144 ГГц. Время отклика составляет 0,1 мс. Также для защиты экрана использовано надежное стекло Gorilla Victus, которое трудно повредить во время интенсивного использования при запуске игр. Объем оперативной памяти в смартфонах составляет 8, 12, 16 или 18 Гб. Батарею емкостью 6000 мАч предлагают заряжать быстрым устройством мощностью 65 Вт.



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