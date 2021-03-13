Учёные объяснили, как минимизировать вред от жирной пищи

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13.03.2021, 15:16, Разное
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Шведские учёные в ходе очередного исследования объяснили, как минимизировать вред от жирной пищи. По их словам, устранить нарушения обмена веществ можно при соблюдении специальной диеты.
Известно, что у людей, которые постоянно употребляют жирную пищу, возникают серьёзные проблемы со здоровьем: ожирение и сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезни печени. В новом эксперименте, проведённом на мышах, исследователи доказали: снизив уровень белка аполипопротеина C-3, можно защитить организм от вредных метаболических нарушений, вызванных жирами.

Продолжительность диетического вмешательства варьировалась, в зависимости от плана эксперимента, от 14 до 24 недель. В течение этого периода постоянно отслеживались передвижение мышей и потребление калорий. Исследователи смогли не только предотвратить пагубные последствия пищи, богатой жирами, но и обратить вспять её метаболические нарушения за счёт снижения апо С-3.

Источник: advances.sciencemag.org



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