Первый смартфон Tesla получит поддержку майнинга Marscoin и интернет Starlink

13.03.2021, 15:16, Разное

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Компания Илона Маска приступила к разработке первого смартфона. Кроме актуальных технологий, присущих и другим производителям, он может получить поддержку майнинга Marscoin и интернета Starlink.

В Сети появились первые изображения грядущей новинки на рынке мобильных технологий, смартфона Tesla. Его корпорация Илона Маска намерена выпустить уже в ближайшем будущем. При этом уже несколько лет блогеры и эксперты обсуждают будущие характеристики гаджета. Согласно обнародованным снимкам, аппарат получит как уже привычные для «умных телефонов» опции, так и другие, более широкие функции.

В первую очередь, стоит сказать об уникальном дизайне устройства, благодаря специфическому материалу покрытия задней панели, она может менять цвет. Фронтальный объектив, расширение которого пока не называется, размещен под панелью экрана. Основная же камера получит четыре фото-видео-датчика.

Однако главные «изюминки» девайса заключаются в использовании сразу нескольких инновационных технологий. Так, владелец смартфона Tesla сможет легко подключиться к высокоскоростной спутниковой сети Starlink от системы SpaceX. С ее помощью загружать любого рода данные из интернета можно будет со скоростью 210 Мбит/с. Кроме того, используя поддержку майнинга Marscoin, владелец новинки сможет добывать криптовалюту прямо с телефона. Еще одним достоинством гаджета можно назвать систему Neuralink, с помощью которой смартфонный мозг-компьютер сможет заменить некоторые функции головного мозга людям с травмами главного органа центральной нервной системы.

Вероятным названием смартфона станет Model Pi, остальной информации о его характеристиках, официальной презентации, поступлении в продажу и стоимости пока нет. Однако уже понятно, что такого рода устройство перевернет всю индустрию мобильной техники.

Источник: www.ixbt.com