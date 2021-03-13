 

Филипп Киркоров намекнул на скорую свадьбу с диджеем Катей Гусевой

13.03.2021, 15:16, Разное
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Филипп Киркоров сделал интригующий намек на изменение своего семейного положения. Возможно, уже в ближайшее время состоится свадьба российского поп-короля с диджеем Катей Гусевой.
Накануне отмечала свой день рождения музыкант и диджей Катя Гусева. На праздник к девушке пришло много звездных гостей, в числе которых был и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Именно его заявление вызвало ажиотаж как у гостей мероприятия, так и у журналистов. Если верить планам Филиппа Бедросовича, совсем скоро в РФ станет меньше на одного перспективного холостяка.

В своем обращении к имениннице Киркоров недвусмысленно намекнул на их скорую свадьбу. Об этом артист заявил, вручая Гусевой свой подарок, кружевную накидку и эксклюзивную сумочку в стиле шоппер, выполненную в розовом цвете. Первый презент показался имениннице более подходящим для свадьбы, ведь в таком вычурном наряде она и вправду походила на невесту.

Однако этим сюрпризы для девушки не закончились, в своем ответе поп-король назвал ее своей любовью и рассказал, что сумка также не пустая и внутри находятся дополнительные подарки. О них Катя Гусева предпочла не распространяться перед публикой, чем вызвала еще большую интригу. Стоит отметить, что ранее девушка неоднократно признавалась, что именно поп-король с его «умом, чувством стиля и красотой» является для нее идеалом мужчины. Киркорову диджей благодарна и за то, что она в ходе их общения «стала лучше».

Теперь фанаты Киркорова, ровно как поклонники диджея Гусевой, обсуждают, что означали слова двух звезд. Возможно, рассуждают некоторые, уже в ближайшее время Киркоров наконец-то станет семейным человеком, а у его детей появится мама. Стоит упомянуть, что в то время, как Киркоров веселился в компании Кати Гусевой, его первая супруга Алла Пугачева посетила именины телеведущей Анастасии Ивлевой.

Источник: teleprogramma.pro



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