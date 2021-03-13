Мнение: Больше трех не собираться?

13.03.2021, 15:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полиция поураганила! Сегодня Москве, в гостинице «Измайлово» должен был пройти форум независимых депутатов «Муниципальная Россия». Но не успел форум начать свою работу, как в конференц-зал ворвалась полиция и пресекла проведение мероприятия.

Начались задержания участников форума. В автозаки перепроводили порядка 150 человек.

Среди задержанных – журналист Владимир Кара-Мурза, который открывал форум «Муниципальная Россия», координатор Татьяна Усманова, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман….

Это явно была спланированная спецоперация. Хотя бы даже потому, что к Измайлово к моменту начала задержаний к гостинице Измайлово подогнали десяток автозаков.

Почему-то вспомнился 1906 год, когда император Николай II подписал указ, которым ввел временные правила проведения публичных мероприятий. В указе было прописано, что такое «публичные мероприятия», к которым были отнесены и собрания, на которых могло присутствовать неопределенное число людей.

Полиция кинулась выполнять указ. Дошло до абсурда. Чтобы пригласить гостей на вечеринку по случаю дня рождения ребенка, нужно было получить разрешение полиции.

На улицах полиция решительно разгоняла «публичные собрания», едва заприметив хотя бы небольшую группу людей. Использование дубинок сопровождалось требованием «больше трех не собираться».

Вот я и думаю, неужели Россия скатывается в дремучее прошлое, в те времена, когда и зародилась фраза «больше трех не собираться».

Или я чересчур оптимистичен?

Фотографии отсюда

—