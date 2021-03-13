О преданных и предавших – Личное мнение

13.03.2021, 15:06, Разное

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Несколько лет назад мою близкую подругу предал муж. Предал бессовестно, подло, грязно. Предал под дых. Наотмашь. Забрав волю к жизни и разорвав в клочья сердце. Предал так, что не встать.



Фото: istockphoto.com

Сначала Светка ревела и отказывалась простить предателя. Потом пила вино и, теряя остатки гордости, уговаривала его «начать всё сначала».

Светке было страшно — до бессонницы, потери аппетита и сна — смотреть в будущее, в котором она уже больше не будет «счастливой женой и мамой». А кем будет, она тогда и не знала.

Полученный десять лет назад диплом валялся у мамы.

Выйдя замуж, Светка родила одного, потом второго. Вернуться на работу как-то не получилось.

Можно её, конечно, за это осудить, обозвать курицей и размазать. А можно и попытаться понять: когда на руках двое мальчишек с разницей в 2 года — вернуться в офис перекладывать скрепки — не так-то просто.

Особенно, когда муж всячески подчёркивает, как ему нравится, что жена — дома, и покупает ей машину для того, чтобы возить пацанов по секциям.

Банальная история. Ничего нового. Но от этого боль Светки не стала менее острой.

Впрочем, ей повезло: она достала контакт человека, который вытянул её из омута отчаянья, подарил надежду и помог увидеть будущее. Будущее, в котором Светик повторно вышла замуж за хорошего человека, переехала с ним и детьми в Силиконовую долину, родила девочку.

Хотите знать, кто помог моей подруге встать на ноги?

Вот эта женщина:

Знакомьтесь: Мария Чармер, светская ведьма, у которой, как она сама говорит, «в одной руке «волшебная палочка» и карты Таро, в другой — томик по психологии».

Вот как описывает свою деятельность сама Мария:

Для помощи тем, кто ко мне приходит, я применяю все работающие инструменты: и древние, и современные, и магические, и практические. Да, я использую ритуалы и работаю с энергетикой и подсознанием человека на разных уровнях. Я знаю, как найти ответы на интересующие вопросы, используя Таро или нумерологию.

Я не пытаюсь списать все проблемы клиентов на сверхъестественные силы… Если реальная проблема клиента у него в голове и требуется именно психологическая помощь (а чаще всего именно так!), клиент получает именно такую. Без всякой магии и ритуалов. Потому что у меня есть не только Дар, но и вполне материальный диплом о профессиональном психологическом доп.образовании.

Красивая, умная, сильная и очень педантичная женщина.

Педантичность Марии мы видим во всём: в том, как она выглядит, в том, как оформлен её сайт, в том, как она ведёт Инстаграм.

И с той же педантичностью, с какой Чармер относится к себе и ко всему, что её окружает, она отнесётся и к вашей проблеме. Именно поэтому к Марии обращаются за помощью не только отчаявшиеся женщины, но мужчины, столкнувшиеся с проблемами, которые ставят их в тупик.

Есть среди них и серьёзные бизнесмены, и чиновники, которые, в отличие от некоторых очень наивных девушек, ярмарочных шарлатанов в перьях даже на пушечный выстрел к себе не подпустили бы.

Чтобы научиться вытягивать людей из омута проблем, Чармер пришлось сначала вытянуть из этого омута саму себя, поработать со своим подсознанием.

Она пришла в профессию, когда у неё обнаружили рак молочной железы, и врачи не давали никаких положительных прогнозов. Мария сама является примером того, как можно фактически перестроить жизнь с нуля.

Сейчас у неё всё хорошо. Скоро выходит замуж: на днях ей сделал предложение сотрудник серьёзной силовой структуры. Начала работать над собой — и вот: болезнь отступила, а мужчина пришёл.

Мария помогла себе. Помогла моей Светке. Постарается помочь и вам. Подскажет. Направит. Поможет увидеть.

Практически на днях — с 22 по 24 марта — Мария Чармер проведёт мастер-класс по классической колоде предсказательных карт Ленорман. Светская ведьма расскажет о каждой карте, об их взаимодействии друг с другом и обо всём, что знает и любит сама.

Так что стоит поторопиться, если хотите успеть записаться (для этого надо написать в Директ Инстаграма светской ведьмы).

Кстати, о Светке.

Сейчас она и Влад (так зовут её второго мужа) живут в доме стоимостью в 20 миллионов долларов в Силиконовой долине. Влад запустил там успешный стартап и неприлично разбогател, хотя и до этого был небедным парнем. Советоваться по поводу стартапа он, кстати, тоже к Чармер прилетал.

А что же муж, теперь уже, к счастью, бывший?

Этот так и продолжает по девкам таскаться. Даже успел одну из них в ЗАГС сводить, но вскоре развёлся. С деньгами у него тоже как-то не очень стало.

К чему это я? Ах, да: не отчаивайтесь. Что бы ни происходило в вашей жизни, ищите спасательный круг, а способы вызвать к себе жалость.

А вас предавали? Что чувствовали в тот момент? Выбрались? Как живёте сейчас? А как живут те, кто вас предал?

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