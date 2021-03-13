В Британии заявили о преимуществе РФ в киберпространстве

13.03.2021, 14:48, Новости дня

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Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство», сообщил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.

В материале «Китай и РФ перехватили инициативу в битве за киберпространство» в газете Times генерал указал, что Британия «уступает стратегическую инициативу соперникам».

«В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; РФ комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», – написал Сандерс, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что власти Китая и РФ плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии.