Локальную сеть 4G запустят на крупном российском месторождении
13.03.2021, 14:34,
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Как сообщили в компании «МегаФон», в ближайшее время будет развернута промышленная сеть 4G на Удоканском месторождении. Напомним, что в этом месте сейчас ведется самая крупная добыча меди на континенте.
Появление современной связи, работающей в диапазоне 1,8 ГГц, позволит существенно улучшить управляемость производственным процессом и внедрить новые технологии, говорят эксперты. Речь идет о версии Private LTE, которая предоставляет широкие возможности в сере скоростной передачи данных.
«МегаФон» станет осуществлять этот проект в несколько этапов. Сначала запустят первые четыре базовые станции, а также наладят оптоволоконное соединение между стационарными пунктами. Затем постепенно наладят устойчивый сигнал на всей территории предприятия, который будет намного надежнее, чем привычный Wi-Fi.
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