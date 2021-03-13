Локальную сеть 4G запустят на крупном российском месторождении

13.03.2021, 14:34, Новости дня

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Как сообщили в компании «МегаФон», в ближайшее время будет развернута промышленная сеть 4G на Удоканском месторождении. Напомним, что в этом месте сейчас ведется самая крупная добыча меди на континенте.

Появление современной связи, работающей в диапазоне 1,8 ГГц, позволит существенно улучшить управляемость производственным процессом и внедрить новые технологии, говорят эксперты. Речь идет о версии Private LTE, которая предоставляет широкие возможности в сере скоростной передачи данных.

«МегаФон» станет осуществлять этот проект в несколько этапов. Сначала запустят первые четыре базовые станции, а также наладят оптоволоконное соединение между стационарными пунктами. Затем постепенно наладят устойчивый сигнал на всей территории предприятия, который будет намного надежнее, чем привычный Wi-Fi.