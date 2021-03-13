 

Компания Twinhead представила усиленный ноутбук Durabook S14I

13.03.2021, 14:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В апреле должны стартовать продажи ноутбука Durabook S14I, созданного в компании Twinhead. Как стало известно, данное устройство будет выпускаться в усиленном варианте.

Работа электроники построена на основе процессора Intel одиннадцатого поколения. На компьютере предустановлена операционная система Windows 10. Также здесь использован диск памяти типа SSD (356 Гб) и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050. Объем оперативной памяти – не менее 8 Гб (максимум до 64 Гб).

14-дюймовый экран не только обеспечивает картинку в качестве Full HD, но и способен работать как сенсорный. Компьютер не боится влаги. Его можно включать при температуре до +60 градусов по Цельсию, и он выдержит падение с полутораметровой высоты на жесткую поверхность. Цена – 1399 долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Первые кроссоверы Geely Tugella собрали в Беларуси

30.06 / Иран обвинил США в наказании других стран за соблюдение резолюции СБ ООН

13.07 / Посольство Азербайджана в РФ не исключило войны с Арменией

05.11 / “Гонку на выживание можно считать открытой”. Судья “Танцев со звездами” Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов

27.01 / Twitter тестирует программу для борьбы с дезинформацией

20.07 / Лидеры ЕС снова не договорились о формировании семилетнего бюджета

10.10 / Стали известны сроки проведения переговоров по Сирии в Нур-Султане

08.09 / Турцию не устроил саудовский приговор по делу убитого в Стамбуле Хашогджи

07.02 / Обозреватель Figaro – в мире после пандемии глобализацию ждёт судьба коммунизма

10.09 / Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска