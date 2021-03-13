Компания Twinhead представила усиленный ноутбук Durabook S14I

13.03.2021, 14:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В апреле должны стартовать продажи ноутбука Durabook S14I, созданного в компании Twinhead. Как стало известно, данное устройство будет выпускаться в усиленном варианте.

Работа электроники построена на основе процессора Intel одиннадцатого поколения. На компьютере предустановлена операционная система Windows 10. Также здесь использован диск памяти типа SSD (356 Гб) и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050. Объем оперативной памяти – не менее 8 Гб (максимум до 64 Гб).

14-дюймовый экран не только обеспечивает картинку в качестве Full HD, но и способен работать как сенсорный. Компьютер не боится влаги. Его можно включать при температуре до +60 градусов по Цельсию, и он выдержит падение с полутораметровой высоты на жесткую поверхность. Цена – 1399 долларов.