The National Interest: Перспективная субмарина России и Китая вызвала тревогу в США

13.03.2021, 14:26, Разное

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Обозреватели The National Interest усомнились в обороноспособности США. Тревогу у авторов одной из публикаций вызвала перспективная субмарина РФ и Китая.

Россия активно сотрудничает с целым рядом стран в сфере вооружений. Одним из последних продуктов отечественных инженеров стала перспективная субмарина, в работе над которой участвовали также специалисты из Китая. Об успехах в данном направлении написало авторитетное американское издание The National Interest.

Специалисты, консультировавшие журналистов, посоветовали руководству Пентагона внимательнее следить за созданием указанной подводной лодки. У целого ряда экспертов новая стелс-разработка вызвала тревогу. Стоит отметить, с самых первых дней на посту новоизбранный президент США Джо Байден очень пристально следит за развитием военных технологий КНР. По мнению автора статьи Стивена Сильвера, совместные усилия Пекина и Москвы могут привести к появлению новой подлодки-«невидимки», неядерной субмарины нового поколения. В случае успеха это судно положит начало новейшей глобальной военно-морской стратегии, и лидерство в ней может навсегда уйти от Соединенных Штатов.

Обращает издание внимание и на стойкое молчание относительно разработки со стороны как КНР, так и РФ. Предположительно, оно объясняется заморозкой или приостановкой проекта. Однако причина может быть и в другом, поэтому в любом случае Вашингтону следует побеспокоиться, чтобы не потерять доминирующее положение.

Кроме того, уверен мистер Сильвер, следует задуматься над российско-китайской субмариной представителям Индии, также претендующей на усиление своих позиций на оборонном рынке. Как пишет «Ньюинформ», уже сейчас сотрудничество РФ с Китаем в этой и других отраслях вооружений способно обрушить могущество США, невзирая на многомиллиардные траты на их национальный оборонпром.