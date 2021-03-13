 

Учёные раскрыли секреты музыкальной терапии при аутизме

13.03.2021, 14:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные учёные раскрыли секреты музыкальной терапии при аутизме у школьников. Такая практика оказалась более эффективной, чем игровые формы лечения.
Музыкальная терапия на конкретных примерах помогла развить речь и невербальные навыки общения, а также усилила мультимодальные связи мозга. Как выяснилось, именно музыка помогает наладить взаимосвязь терапевта и ребёнка с аутизмом. Такая методика также способствует подвижности школьников, улучшает социальную коммуникацию и мелкую моторику.

В исследовании приняли участие 34 ребёнка 6-12 лет, в течение трёх месяцев они еженедельно посещали 45-минутные занятия. Авторы резюмировали, что музыкальная методика более эффективна, чем другие формы работы с “особенными” детьми.

Источник: content.iospress.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Мнение: О сдавшихся CoVID’у и новом Pzdts’е

10.03 / Швейцария и проблема репатриации коррупционных активов

08.03 / Ивановские феминистки на 8 Марта сожгли цветочные магазины

09.03 / Сорная трава может избавить от рака и диабета

01.02 / Медики назвали необычные признаки дефицита витамина D

23.02 / Ученые: Защитные антитела от COVID-19 передаются от матери к ребенку в утробе

10.02 / В ВОЗ призвали не радоваться снижению новых случаев COVID-19

05.11 / Загадочное человекоподобное существо из Аризоны

29.10 / СМИ: AstraZeneca подтвердила эффективность вакцины от COVID-19 для всех возрастов

10.12 / “При чем тут пандемия?”: Путин удивился росту цен на продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска