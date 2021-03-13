Учёные раскрыли секреты музыкальной терапии при аутизме

13.03.2021, 14:26, Разное

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Зарубежные учёные раскрыли секреты музыкальной терапии при аутизме у школьников. Такая практика оказалась более эффективной, чем игровые формы лечения.

Музыкальная терапия на конкретных примерах помогла развить речь и невербальные навыки общения, а также усилила мультимодальные связи мозга. Как выяснилось, именно музыка помогает наладить взаимосвязь терапевта и ребёнка с аутизмом. Такая методика также способствует подвижности школьников, улучшает социальную коммуникацию и мелкую моторику.

В исследовании приняли участие 34 ребёнка 6-12 лет, в течение трёх месяцев они еженедельно посещали 45-минутные занятия. Авторы резюмировали, что музыкальная методика более эффективна, чем другие формы работы с “особенными” детьми.

Источник: content.iospress.com