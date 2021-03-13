Эксперты Atlantic Council озвучили способы для Украины завоевать благосклонность США

13.03.2021, 14:26, Разное

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Центр Atlantic Council проанализировал отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Его эксперты назвали способы, как украинская власть могла бы завоевать благосклонность Вашингтона.

Новая политика Украины

После так называемой «Революции достоинства» Украина резко поменяла стратегию своего развития. На смену многовекторности во внешнеполитических связях пришла западная направленность. Однако все усилия понравиться США и Европейскому Союзу не принесли Киеву желаемого результата. Так, сложные отношения были у предыдущих президентов обеих стран, Петра Порошенко и Дональда Трапма. Эксперты американского аналитик-центра Atlantic Council попробовали разобраться, на что необходимо пойти властям Украины, чтобы завоевать благосклонность Белого дома.

Сигнал для Зеленского

В первую очередь специалисты центра Atlantic Council обращают внимание на недавнее принятие решения об ограничениях для украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Это, уверены аналитики, является своеобразным знаком для Владимира Зеленского от его американского коллеги. К слову, шестой президент независимой Украины уже выразил согласие и поддержку данных санкций. Это несмотря на то, что Коломойский и на родине попал в опалу еще при бывшем главе государства. Более того, именно его СМИ в свое время помогли Зеленскому занять главный пост страны.

Требования Запада

Чего ожидать дальше от нынешнего президента, показывают требования со стороны Запада. Так, среди них есть свобода ценообразования на газ уже до конца марта. Также Украина обязана как минимум на ближайшие пару лет согласовывать свои макроэкономические показатели и завершить полноценную судебную реформу. При этом от Киева ждут и введения уголовной ответственности за ложь в налоговых декларациях чиновников, а также усовершенствовать законодательство о работе Национального антикоррупционного бюро. Стоит отметить, уже сейчас законопроект об ужесточении за предоставление неверной информации в декларациях подан в Верховную Раду.

Национализация или инвестиции?

Также стоит учитывать правительству и офису президента Украины необходимость разработки иного подхода к инвестированию. Иностранные компании не будут вкладывать финансы в украинские предприятия, если государство не предоставит им защиты. Между тем на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о национализации завода «Мотор Сич», одного из самых перспективных в стране. Как пишет «Политэксперт», правительство Китая уже высказало свое недовольство по этому поводу, поскольку именно бизнесмены КНР вкладывали в запорожское предприятие немалые инвестиции.