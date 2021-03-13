Мнение: Датчане прожирают своё будущее

13.03.2021, 14:06, Разное

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В Дании всерьёз взялись за стрижку пенсионеров. Пенсионные фонды и раньше-то гарантировали только смехотворную доходность в 1% годовых. Теперь им и вовсе разрешили расслабиться, спустив гарантированную доходность ниже нуля, до минус 0,5% годовых. Пенсионные накопления датчан будут таять теперь одновременно и от инфляции, и от планово-убыточных вложений:

https://www.profinance.ru/news/2021/03/12/c1f3-garantirovannaya-dokhodnost-luchshej-v-mire-pensionnoj-sistemy-ushla-v-minus.html

Некоторые скажут сейчас: «вот эта работа по мне. Я тоже могу аккуратно тратить миллиарды пенсионных крон таким образом, чтобы доверенная мне куча денег становилась каждый год меньше на полпроцента».

К счастью или к сожалению, так не получится. Закон ограничивает список надёжных бумаг, куда пенсионные фонды имеют право парковать инвестиции. Большая часть этих бумаг даёт сейчас в Дании отрицательную доходность. Очевидный вариант, — снять со всех счетов кучу наличных и положить их в сейф, — законодательно запрещён.

В России тем временем рынок акций обновил исторический максимум. Бумаги преодолели обвал февраля 2020 года и продолжили расти дальше, до невиданных ранее вершин. Ещё немного вверх, и мы компенсируем также накопленную за это время инфляцию:

https://lenta.ru/news/2021/03/12/obnov/

Согласно популярному заблуждению, вложения в акции на этом периоде не оправдались: год назад ценная бумага стоила 100 рублей, сейчас она стоит 101 рубль, и какой смысл было её держать. Большая ошибка! Многие российские компании выплачивали акционерам дивиденды, зачастую довольно жирные.

Разумеется, свой рынок акций есть и в Дании. Он растёт быстрее российского, и теоретически пенсионные фонды могут неплохо себя чувствовать, вкладываясь в акции местных компаний.

Беда в том, что ПОПС в Дании делает все обычные виды вложений невыгодными. Если раньше условный завод пупырей давал 8% годовых, то теперь, когда местный ЦБ раздаёт деньги бесплатно, акции завода в несколько раз поднялись в цене, а прибыли завода упали, потому что его непутёвый конкурент набрал дешёвых кредитов и демпингует. Теперь этот завод пупырей даёт доходность в 1% годовых. Таким образом, единственный способ заработать — спекулировать акциями. Не инвестировать, в надежде на реальный рост производства, а именно спекулировать, рассчитывая, что бесплатные деньги раздуют пузырь фондового рынка ещё сильнее.

Обычные спекулянты в итоге почти всегда разоряются. Пенсионные фонды если и отличаются от обычных спекулянтов, то разве что в худшую сторону, так как их менеджеры связаны кучей бюрократических правил, но при этом имеют возможность держать шкуру вне игры: получать свои бонусы вне зависимости от того, насколько хорошие или плохие решения они принимают.

Для датских пенсионеров прослеживаются сейчас два базовых сценария. Или пенсионные фонды медленно прожрут накопления, вкладывая их в бумаги с отрицательной доходностью, или пенсионные фонды будут раз за разом ставить накопления датчан «на красненькое», покуда в один прекрасный момент не проиграются в пух и прах.

Разумному датскому пенсионеру стоит задуматься о том, чтобы сберегать себе на пенсию самостоятельно, без участия загнанных в ловушку пенсионных фондов. При этом, глядя на ситуацию, многие эксперты посоветовали бы датчанам инвестировать не в Дании, а за пределами местной изувеченной финансовой системы.