 

Стоимость биткоина превысила 59 тыс. долларов

13.03.2021, 13:58, Новости дня
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Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.16 мск рос в цене на 5,81%, до 59 тыс. 374 долларов, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 тыс. 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тыс. долларов в конце января.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему биткоин стремительно растет и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени?



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