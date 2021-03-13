Google опровергает версии Роскомнадзора о причинах сбоев в поисковике и YouTube

13.03.2021, 13:44, Новости дня

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Пожар ни при чем. Представители компании Google не согласны с пояснениями, данными Росконмадзором по поводу сбоев в работе их поисковика, а также в YouTube.

Ранее Роскомнадзор объяснял появившиеся проблемы с пожаром в дата-центре, расположенном на территории Франции. Однако представители Google говорят, что настоящей причиной стали попытки замедлить работу Twitter в России.

Эта операция проведена крайне неумело, говорят эксперты. Кроме прочего, стали плохо работать и другие ресурсы, в том числе официальные кремлевские сайты, которые никак не могут быть связаны с Францией. Кстати, даже сайт самого Роскомнадзора перестал открываться в определенный момент. В Google утверждают, что провели уже тщательное расследование по данному вопросу.