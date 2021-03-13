Зеленский: Когда речь идет о принципиальных вещах, на табло должно быть минимум 226 голосов “Слуги народа”

13.03.2021, 13:40, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламентскую фракцию “Слуга народа” поддерживать важные законопроекты большинством голосов. Об этом он заявил на съезде партии 13 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло всегда должно быть как минимум 226 наших голосов, голосов “Слуги народа”, – сказал он.

Зеленский добавил, что нардепам от “Слуги народа” должно быть все равно, как голосуют другие партии: “Пусть это останется на их совести”.

Также президент перечислил законы, которые, по его мнению, сейчас являются самыми важными.

“Сегодня для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний”, – сказал он.

13 марта начался съезд партии “Слуга народа”. Ожидается, что на нем будет принято решение об изменении организационной структуры политической силы, в частности появится политсовет партии.

Предыдущий съезд “Слуга народа” проводила 11 февраля. Тогда партия выдвинула кандидатов в нардепы на довыборы в Верховную Раду в 87-м и 50-м одномандатных округах.

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