Степанов: Мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса

13.03.2021, 13:40, Новости дня

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В Украине начался тяжелый период эпидемии коронавируса из-за появления нового штамма. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 12 марта.

“Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен, то есть больше людей заражается, он поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина”, – сказал министр.

Он отметил, что в Украине растет количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Степанов сказал, что ситуация остается тяжелой в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

“Что касается Ивано-Франковска… По количеству заболевших последние несколько дней мы видим такую стабилизацию ситуации. Я имею в виду, что у нас нет такого роста, который был. И Ивано-Франковская область по крайней мере не входит в топы по количеству заболевших каждый день”, – заявил глава Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,45 млн человек, 28,2 тыс. заболевших умерли, 1,22 млн – выздоровели.

11 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находится Киев, а также Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные регионы находятся в “желтой” зоне карантина.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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