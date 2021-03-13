Стал удобнее и быстрее: портала мэра Москвы обновил дизайн

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13.03.2021, 13:38, Разное
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Mos.ru – канал прямой связи между властью и жителями. У бюджетных
предприятий и организаций столицы тысячи сайтов. Добавив к этому городские
службы, департаменты, получится лабиринт, в котором людям было бы крайне
сложно разобраться.

Именно поэтому каждый год портал Мэра Москвы совершенствуется и устраивает основательный редизайн. Штатные специалисты
проанализировали самые интересные для читателей разделы сайта, услуги и
функции. Также за это время накопилось множество идей от москвичей, желающих
сделать ресурс полезным.

Вся эта информация была учтена при разработке нового
дизайна. Теперь самые востребованные услуги можно найти на главной страницы сайта – доступ к ним и к полному каталогу сервисов “переехал” в более удобное для пользователей место. Стоит отметить, что весомые изменения почувствуют пользователи с подтвержденной учетной записью.

Жители столицы смогут оформить полис ОМС, получить субсидии,
приватизировать жилье, оплатить штрафы, поучаствовать в электронных обсуждениях
и даже проголосовать на городских и национальных выборах. Самое главное – все это можно сделать
из любой точки планеты.

Новый
вид mos.ru придется по душе всем, кто часто бывает
онлайн, пользуется социальными сетями и другими современными
интернет-ресурсами. Разработчики гарантируют, что и пользователи-новички оценят нововведения. Модернизация
сайта упростила работу с порталом, сделала его более понятным.

К слову, клиенты могут фильтровать новости на сайте по району, чтобы
получать информацию именно о той территории, где они живут или работают. Следить за происходящими в Москве
событиями намного проще, когда у тебя под рукой обновленный ресурс.



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