«Не переедать и много двигаться»: Теледоктор Мясников объяснил, как сохранить здоровье весной

13.03.2021, 13:36, Разное

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Российский теледоктор Александр Мясников объяснил, как без трудностей пережить весну-2021 и при этом сохранить своё здоровье. Акцент нужно поставить на ЗОЖ.

Мясников советует прекратить нервничать, переедать, а главное – следует уделить особое внимание здоровому образу жизни: не игнорировать физические нагрузки и сбалансированно питаться. В рационе должны быть фрукты и овощи, соевые бобы, сыры, йогурты, молоко, творог. Важно насыщать организм кальцием и солнечным витамином D. Разнообразить пищу можно и морепродуктами, а также блюдами с омега-3 и омега-6.

Медик посоветовал не вспоминать о прошлом и не переживать о будущем, а также не объедаться, поскольку всё это плохо отражается на состоянии здоровья.

«Нужно не переедать и много двигаться», – передают слова медика Народные Новости России.