Иммунолог Крючков рассказал о клеточном иммунитете от COVID-19

13.03.2021, 13:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский иммунолог Николай Крючков пояснил о том, когда появляется клеточный иммунитет против COVID-19. По его словам, антитела возникают во всевозможных ситуациях по-разному.

Крючков отмечает, что Т-клеточный иммунитет – это важнейшее звено в защите от инфекций. Это такой тип иммунного ответа, в котором не участвуют ни антитела, ни система комплемента. Зачастую он появляется при заражении туберкулезом либо бактериями, а в остальных случаях вырабатываются антитела. Стоит отметить, у бессимптомных носителей инфекции SARS-CoV-2 наблюдается клеточная составляющая защиты против ковида. Медик объясняет, что однозначного ответа в коронавирусной ситуации не существует.

Т-клетки образуются следующим образом: вирус попадает в клетку – и она его запоминает, активируя защиту. Даже если антитела не выработались, то иммунитет уже всё равно есть. К примеру, у врачей, которые побывали в красной зоне, появился именно такой иммунитет.

Вакцины также различаются по критериям вызываемого иммунитета. Для более детального анализа необходимо провести ряд дополнительных исследований. Доктор отметил, что количественный показатель антител может стать главным в борьбе с пандемией, передаёт ПолитЭксперт.