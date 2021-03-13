 

Ивлеева отметила 30-летие в компании Пугачевой и Галкина

13.03.2021, 13:36, Разное
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Анастасии Илеевой исполнилось 30 лет, свой юбилей она встретила с целым созвездием отечественных селебрити. В столичный ресторан телеведущая позвала Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Ксению Собчак и множество других деятелей шоу-бизнеса.
Встретить праздник супруга Элджея решила в одном из лучших ресторанов Москвы. Многочисленным журналистам до последнего не удавалось узнать имена приглашенных деятелей отечественного шоу-бизнеса.

Как оказалось, за столом с именинницей собрались Александр Гудков, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и многие другие. Для проведения праздника Ивлеева выбрала смесь стилей барокко и кибермоды, поэтому все гости посетили ресторан в необычных нарядах, чтобы соответствовать событию. Так, многих поразило одеяние примадонны, примерившей на себя элегантное черное платье и шляпку с перьями. Ее муж Максим Галкин пришел в ресторан в костюме, похожем на средневековые рыцарские доспехи.

Мероприятие началось с выступления самой именинницы. Анастасия Ивлеева в сопровождении группы подтанцовки исполнила эффектный номер. Гости по достоинству оценили такой шаг девушки. Как пишет «Ньюинформ», праздник удался.

Блогерша и телеведущая обрела популярность после участия в программе «Орел и решка». После расставания с Арсением Бородиным, солистом бойз-бэнда «Челси», она вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей.



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