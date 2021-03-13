 

Болгарского журналиста оштрафовали за представление с ансамблем для Захаровой

13.03.2021, 13:08, Новости дня
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Полиция задержала четырех человек в кавказской национальной одежде с игрушечными автоматами, устроивших представление с ансамблем у здания МИД РФ для официального представителя ведомства Марии Захаровой. Среди задержанных был журналист из Болгарии Борис Анзов.

«Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отделе полиции Анзов пояснил, что пришел к зданию МИД, чтобы сделать предложение Марии Захаровой. Против него составили протокол за мелкое хулиганство с административным штрафом 500 рублей. Игрушечное оружие изъяли.

На своей страничке в  Instagram мужчина написал, что приехал поздравить Захарову с 8 марта.

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Публикация от Boris Anzov (@borisanzov)

 

Корреспондент «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов и Мария Захарова знакомы. Он регулярно посещает брифинги для журналистов, которые она проводит. Анзов неоднократно преподносил Захаровой подарки, в том числе картину собственного исполнения и именное национальное болгарское платье, в котором она пообещала сделать фотосессию.

Ранее Борис Анзов подарил путевку в Москву симферопольскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге.



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