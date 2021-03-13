Наркоторговцы в Испании сконструировали подлодку для перевозки запрещенных веществ

13.03.2021, 13:08, Новости дня

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Национальная полиция Испании задержала более 50 человек и изъяла подлодку кустарного производства, на которой собирались переправлять наркотики через Гибралтарский пролив.

Подлодку обнаружили на складе в Малаге, ее размеры – девять метров в длину, три в ширину, осадка – три метра. На лодке два мотора по 200 лошадиных сил. Каркас укреплен фанерой и стеклопластиковыми панелями. Лодка была не до конца достроена, но после окончания работ, на ней можно было перевозить до двух тонн наркотиков. Это первая «наркосубмарина» «испанского производства», обнаруженная правоохранительными органами. Ее собирались использовать для переправки наркотиков через Гибралтарский пролив, передает РИА «Новости».

Всего во время полицейской операции в Испании задержаны 52 человека, из которых 30 отправлены в предварительное заключение. Кроме того, в провинции Барселона обнаружена нарколаборатория. Операция проходила в сотрудничестве с правоохранительными органами Колумбии, Голландии, Португалии, Великобритании, США, а также Европола.

Расследование началось в 2020 году, когда стало известно о существовании организации, занимавшейся доставкой наркотиков в Европу, в которую входили в основном граждане Испании, Колумбии и Доминиканской республики.

Затем в Колумбии были изъяты несколько партий кокаина, который прятали в контейнерах с кокосовым субстратом, пальмовой стружке, гипсе для почвы. Груз должны были отправить в Испанию, Великобританию и Бельгию.

После в Лиссабоне был задержан грузовик, на котором внутри гидромассажных ванн были спрятаны наркотики для доставки в Великобританию – были изъяты 100 килограммов гашиша и 100 килограммов марихуаны.

Ранее в Испании в устье реки нашли прибывшую из Южной Америки 20-метровую субмарину с кокаином. Ее удалось транспортировать в порт города Альдан и поднять на поверхность.